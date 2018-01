Heiliger Mann schleppt Pkw mit seinem Penis ab

So stellt man sich hierzulande einen Glaubensbeweis selten vor. In Indien jedoch, werden die sogenannten Sadhus für ihre bizarren Taten regelmäßig von gläubigen Hindus und Anhängern des Jina gefeiert.

Der "Heilige Mann" namens Naga stellt dabei aber seine Konkurrenz in den Schatten. Im Zuge des Magh-Mela-Festivals in Allahabad, die am Zusammenfluss "Sangam" des mystischen Saraswati-Stroms mit dem heiligen Fluss Ganges und dem Yamuna liegt, zog er einen Kleintransporter durch die Gegend – mit seinem Penis.

Seit Dienstag wird das 45 Tage dauernde Fest in Allahabad gefeiert, Gebete abgehalten und im heiligen Wasser des Sangam gebadet. Dazu finden sich alljährlich auch Dutzende Sadhus ein.

Diese spirituellen Führer gelten als "heilige Männer", die schon von Kindestagen an auf jedwede Annehmlichkeiten verzichten und sich ganz ihrem Glauben widmen. Oftmals tragen sie aus diesem Grund nicht einmal Kleidung und vollführen die seltsamsten Taten – auch mit ihren Genitalien –, die als spiritueller und physischer Kraftbeweis dienen sollen. Viele von ihnen sind auch erfahrene Yogi.

(red)