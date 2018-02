Helikopter stürzte im Grand Canyon ab, drei Tote

Wie die Polizei mitteilt, waren insgesamt sechs Touristen und der Pilot an Bord des Ausflug-Helikopters. Drei Insassen starben, alle vier weiteren wurden schwer verletzt.

Three dead, and four are in critical condition after a helicopter crash in Grand Canyon National Park late Saturday afternoon. https://t.co/HtrgcGz46a pic.twitter.com/L6SO6rdVVS — ABC News (@ABC) 11. Februar 2018

Die Unfallursache war zunächst unklar. Die Ermittlungen laufen. Bei dem abgestürzten Helikopter handelt es sich um einen Eurocopter EC 130 vom Reiseveranstalter Papillon Grand Canyon Helicopters, der Rundflüge für Touristen anbietet und jährlich rund 600.000 Urlauber transportiert.

Die Bergung der Verletzten und Toten gestaltete sich äußerst schwierig. Aufgrund des starken Winds konnte zunächst kein Hubschrauber zur Unglücksstelle fliegen.

Nicht das erste Unglück

Auch 2001 ereignete sich ein ähnlich schwerer Unfall mit einem Helikopter von Papillon. Fünf Urlauber aus New York und der Pilot kamen damals ums Leben, nachdem ein Hubschrauber aus Las Vegas über dem Grand Canyon abgestürzt war.

UPDATE#2: Another image from wreckage of tour helicopter crash in Grand Canyon. Pic courtesy Teddy Fujimoto. @News3LV pic.twitter.com/oyuxxq9HoO — Gerard Ramalho (@GerardNews3LV) 11. Februar 2018

UPDATE: First Images of downed Papillon aircraft near #GrandCanyon - Pic courtesy Teddy Fujimoto pic.twitter.com/zhRlnDDcx3 — Gerard Ramalho (@GerardNews3LV) 11. Februar 2018

BREAKING: A #LasVegas based tour helicopter has crashed near the #GrandCanyon. Early reports indicate 7 people on board, 3 confirmed dead. Stay with @News3LV for more on this developing story. — Gerard Ramalho (@GerardNews3LV) 11. Februar 2018

