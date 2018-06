Aus Wohnung gelockt 22. Juni 2018 14:40; Akt: 22.06.2018 16:41 Print

91-jährige Oma von Flüchtling vergewaltigt

In der Nacht auf Mittwoch ist eine Frau in Deutschland Opfer eines sexuellen Missbrauchs geworden. Ein Mann lockte die 91-Jährige aus ihrer Wohnung und verging sich an ihr.