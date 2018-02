Heute rast der nächste Asteroid auf die Erde zu

Um 23.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit wird heute der Asteroid "2018 CB" an der Erde vorbeirauschen. Laut der amerikanischen Raumfahrtbehörde NASA kommt der Himmelskörper dem Planeten bis zu 64.000 Kilometer nahe. Das entspricht einem Fünftel der Strecke zwischen Erde und Mond.

Experten der NASA schätzen den Durchmesser auf etwa 15 bis 40 Meter. Eine Gefahr besteht nicht, allerdings handelt es sich um eine Seltenheit, so Wissenschaftler Paul Chodas: "Asteroiden von dieser Größe kommen nicht oft so nah an unseren Planeten heran, vielleicht nur ein oder zweimal pro Jahr."

Erinnert an Katastrophe von 2013

"2018 CB" könnte laut Chodas größer sein als jener Asteroid, der 2013 über Tscheljabinsk (Russland) in die Atmosphäre eintrat. Der 20 Meter große Brocken explodierte damals und beschädigte 7.000 Gebäude, ungefähr 1.500 Menschen trugen Verletzungen davon.

Dieser neue Asteroid kommt nur kurze Zeit nach dem letzten. Erst am 2. Februar um 22.30 Uhr rauscht der Asteroid "2002 AJ 129" mit einer Geschwindigkeit von 34 Kilometern pro Sekunde (!) am blauen Planeten vorbei.

