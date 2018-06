Hier flieht ein Flusskrebs aus dem Kochtopf

Ein Krebs sitzt am Rande eines brodelnden Topfes. Eine Schere hängt in der brodelnden Brühe, ist schon abgestorben. Ehe sie das ganze Tier mit ihrem toten Gewicht in den Tod zieht, rettet es sich durch eine drastische Maßnahme – mit der Amputation der Schere.

Umfrage Sollte Tierquälerei härter bestraft werden? Ja, das ist dringend notwendig! Die Strafen sind viel zu gering

Nein, die Strafen sind schon hart genug

Das kann ich nicht beurteilen

Keine Ahnung

Die Szenen spielten sich in einem nicht näher genannten Restaurant in China ab, woraufhin Handy-Aufnahmen im sozialen Netzwerk "Weibo" auftauchten.

Der Flusskrebs konnte sich retten – und hat ein neues Zuhause gefunden. Ausgerechnet bei jenem Mann, der ihn eigentlich verspeisen wollte. Die verlorene Schere kann übrigens nachwachsen.

(red)