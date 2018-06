Explosion in Wohnhaus fordert vier Verletzte

Anwohner hörten kurz nach 18:00 Uhr in der Fischergasse in Himmelstadt (Landreis Main-Spessart) einen lauten Knall. Durch die Verpuffung im Keller eines Einfamilienhauses stürzten Teile des Hauses ein.

Vier Personen, die sich zu dem Zeitpunkt in dem Gebäude aufhielten, wurden verletzt. Sechs Feuerwehren rückten mit einem Großaufgebot an und konnten einen 53-Jährigen mit Verdacht auf schwere innere Verletzungen bergen. Er wurde mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Zwei weitere junge Männer und eine Frau mussten ebenfalls nach medizinischer Erstversorgung in umliegende Spitäler gebracht werden. Die Ursache für die Explosion ist unklar, die Kripo Würzburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Am Dienstag sollen weitere Fachleute zur Unglücksstelle kommen, um die Ursache der Verpuffung zu finden.

(Red)