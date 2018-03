Hitler laut Kinderbuch "inspirierend" wie Gandhi

Ein 48 Seiten dünnes Buch aus Indien sorgt derzeit weltweit für Wirbel. Es trägt den Titel "Große Anführer" und auf dem Cover ist ein grimmig blickender Adolf Hitler gemeinsam mit Mahatma Gandhi, Nelson Mandela und Barack Obama zu sehen.

Was hat es damit auf sich?

Im Inneren des Buches werden "große Staatsoberhäupter" beschrieben. Dass Adolf Hitler in diese laut Verlag "inspirierende" Runde aufgenommen wurde, sorgt für Kopfschütteln.

Adolf Hitler sei einer der Staatschefs, die "ihr Leben in den Dienst der Verbesserung des Staates und des Volkes stellten", heißt es im Klappentext. Das Buch soll den Kindern die Biographien von Staatschefs näherbringen, die "ihre Anhänger energetisierten" und "neue Standards des Regierens" setzten.

Bei den meisten Beschriebenen mag das stimmen. Barack Obama, Mahatma Gandhi und Nelson Mandela werden Verdienste in Sachen Menschenrechte nachgesagt. Adolf Hitler allerdings eher weniger.

Empörung

Rabbi Abraham Cooper vom Simon Wiesenthal Zentrum kann es nicht fassen: "Verbesserung für Völker und Staaten? Adolf Hitler? Diese Beschreibung sorgt für Freudentränen bei Nazis und ihren Neo-Nazi-Erben", sagte er der "New York Times".

Verlag rechtfertigt sich

Ein Sprecher des Verlags erklärt das mit Hitler rhetorischen Fähigkeiten: Hitlers Reden und Führungsfähigkeiten konnten die Menschen beeinflussen, so wie Nelson Mandela, Barack Obama oder Mahatma Gandhi.

"Wir sprechen hier nicht über sein Verhalten oder seine Ansichten oder ob er ein guter oder ein schlechter Anführer war - wir porträtieren hier einfach nur, wie stark er als Führungsperson war", sagte er.

Extra für Kinder

Dass sich das Buch an Kinder richtet, macht die Sache für Rabbi Cooper noch schlimmer: "Hitler in eine Reihe mit wirklich großen politischen und den Menschenrechten verpflichteten Führern zu stellen, ist ein Gräuel und noch schlimmer wird es, zumal sich das Buch an junge Leser wendet, die noch wenig über die Geschichte wissen", sagte er.

Das Buch des Pegasus-Verlags ist auch nach dem großen Aufschrei, das es verursacht hat, nach wie vor um 112.50 indische Rupien (umgerechnet 1,41 Euro) erhältlich.

(red)