Brennendes Hochhaus stürzt plötzlich ein

In der Nacht auf den heutigen Dienstag (1. Mai) ging ein Hochhaus in der brasilianischen Metropole Sao Paulo plötzlich in Flammen auf und brannte lichterloh. Wenig später stürzte das ganze Gebäude in sich zusammen.

Regionalen Medienberichten zufolge soll mindestens ein Opfer ums Leben gekommen sein, vier weitere werden vermisst. Wie viele Menschen sich zum Zeitpunkt des Unglücks noch in dem 20.-stöckigen Hochhaus befunden haben, ist unklar. Es wurde zuletzt von obdachlosen Hausbesetzern in Beschlag genommen.

Wie "Radio Bandnews FM" berichtet, soll der Brand durch eine Gasexplosion ausgelöst worden sein.

Video: Twitter-User Richard Paiva filmte das Feuerinferno und den folgenden Zusammenbruch des Hochhauses.

Um prédio do Largo do Paissandu desabando agora a pouco pic.twitter.com/wntceeK6w6 — Richard Paiva (@orichardpaiva) 1. Mai 2018

(re)