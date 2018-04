Hunderte Menschen aus der Luft evakuiert

Im US-Bundesstaat Hawaii ist es in den vergangenen Tagen nach heftigen Regenfällen zu schweren Überflutungen gekommen. Hunderte Menschen seien per Jetski und von Helikoptern aus den überschwemmten Gebieten gerettet worden, berichtet "Time". Doch noch immer harrten weitere Bewohner in den Evakuierungszentren der Insel Kauai aus, teilten die Behörden am Dienstag mit.

Laut "New York Post" warnen die Behörden davor, Hahnenwasser zu trinken, weil dieses verunreinigt sein könne.

Notstand ausgerufen

Hawaiis Gouverneur David Ige rief für Kauai den Notstand aus. Zahlreiche Familien mussten ihre Häuser verlassen, mindestens eine Schule musste schließen, viele Straßen waren gesperrt. Zeitweise waren 1500 Menschen ohne Strom.

Der Regen verursachte bereits am Samstag Hochwasser und Erdrutsche. In den nächsten Tagen wollen die Behörden den entstandenen Schaden evaluieren.

(red)