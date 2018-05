Raten Sie mal, was Serena Williams darunter trug

Bei der royalen Hochzeit von Prinz Harry (33) und seiner Meghan (36) waren am Samstag jede Menge Promis vor Ort – auch Tennis-Queen Serena Williams (36) stand auf der Gästeliste, warf sich in einem schicken Kleid in Altrosa in Schale und wurde von Ehemann Alexis Ohanian (35) begleitet.

Zweites Outfit für den Abend

Für die Party am Abend zog sich Serena Williams um – schlüpfte in ein langes, edles Abendkleid. Jetzt lüftete sie auf Twitter, das sie zur Robe keine Highheels sondern Turnschuhe anhatte.

Little known fact: I often wear sneakers under my evening gown. These @maisonvalentino @pppiccioli gave to me last min. I told him be careful I tend to be comfy for long nights #beingserena pic.twitter.com/JRZAOrJvjI