Höhlen-Drama: Erster Bub auf 11-Stunden-Tauchgang

Nach langen Vorbereitungen hat am Sonntag die Rettung der Jugend-Fußballmannschaft und ihres Trainers in der Dham-Luang-Höhle begonnen. Die Eingeschlossenen werden von jeweils zwei Tauchern einzeln nacheinander aus der Höhle gebracht werden.

Um 10 Uhr morgens (Ortszeit) wurde der erste der Burschen, ein 14-Jähriger, von zwei Tauchern auf den schwierigen Weg ins Freie begleitet. Der Tauchgang wird mindestens 11 Stunden dauern, wie die thailändische Regierung auf Twitter mitteilte. Erst wenn der erste Bursche sicher gerettet wurde, wird der nächste auf den Weg gebracht. Die gesamte Rettung wird bei optimalen Bedingungen mindestens drei bis vier Tage dauern.



The first one is expected to bring out at 21.00 hr on 8 July 2018. The rescue mission could take several 3-4 days. The drilling and drainage are still continuing, but so far, they haven’t found any cavity that connects to the Tham Luang Cave yet.