8 Verletzte bei Hornissen-Attacke auf Pensionisten

Eine Wandergruppe, bestehend aus acht Pensionisten, war am Sonntagabend auf einem Wanderpfad an der Elbe im deutschen Schnakenbek unterwegs. Der Weg befindet sich an der Grenze von Schleswig-Holstein zum Bundesland Niedersachsen.

Dann die Attacke: Mehrere Hornissen flogen auf die Pensionisten zu und stachen mehrmals zu.

Die hinzugerufenen Rettungskräfte hatten Mühe, zum Ort der Attacke zu gelangen. Die Feuerwehr rückte mit Booten an, um einen der Senioren ins Spital bringen zu können.

Wie die Polizei später mitteilte, war der Zugang zum Hornissennest schon seit einigen Tagen abgesperrt.

(red)