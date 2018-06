Feriengast verirrt sich in Wäschekammer – tot

Drama: In der Luxus-Ferienanlage "Plas Talgarth" in Wales wurde jetzt die Leiche der Ex-Polizistin Elizabeth Mary I. (60) gefunden – sie lag nackt und nass in einem begehbaren Wäschekasten. Die Geschichte ihres tragischen Todes ist abenteuerlich ...



Laut Polizei wollte die Urlauberin wohl nachts auf die Toilette gehen, verwechselte aber die Türen und landete in der Wäschekammer – splitternackt. Als die Tür hinter ihr ins Schloss fiel, stand die Pflegekraft im Stockdunkeln und versuchte panisch, wieder herauszukommen – ohne Erfolg. Offenbar klemmte der Türmechanismus. Furchtbar: In den nächsten Stunden und Tagen versuchte Elizabeth I., sich mit bloßen Händen durch die Wände zu graben, um nach draußen zu gelangen – vergeblich.

Das Opfer war an Unterkühlung gestorben

Und es wurde noch schlimmer: Beim Graben beschädigte sie eine Leitung, so dass Wasser austrat und sie nass wurde – ihr Todesurteil. Denn der Gerichtsmediziner stellte später fest, dass die arme Frau an Unterkühlung gestorben war.

