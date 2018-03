Hubschrauber-Absturz in New York fordert 5 Tote

Beim Absturz eines Hubschraubers in den East River sind in New York gestern Abend laut US-Medien mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen. Ein TV-Sender berief sich dabei auf einen Sprecher der New Yorker Polizei. Zunächst war von zwei Toten die Rede gewesen. Der Pilot konnte sich rechtzeitig befreien.

Ein Handy-Video zeigt den Absturz. Der Hubschrauber verliert demnach zunehmend an Höhe, bis er schließlich auf dem Wasser aufsetzt, seitlich kippt und versinkt. Da die Insassen angeschnallt waren, mussten sie von Rettungstauchern befreit werden. Für fünf von ihnen kam jede Hilfe zu spät.



DEVELOPING: FDNY and NYPD responding to reports of helicopter crash in the East River off Manhattan. https://t.co/W2eF2urOcK



There are no reports of injuries at this time, authorities say. pic.twitter.com/xN3f5EBoxK