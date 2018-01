Hund harrte wochenlang neben totem Frauchen aus

Anwohner eines Wohnhauses in der ungarischen Hauptstadt kontaktierten die Polizei, weil sie eine ältere Dame schon seit längerer Zeit nicht mehr gesehen hätten. Die Beamten gingen dem Anruf nach und klopften an der Haustür der vermissten Frau. Als niemand öffnete, verschafften sie sich Zugang zur Wohnung. Darin bot sich ihnen ein Anblick, den sie wohl nicht so schnell vergessen werden: eine Leiche, und neben ihr ein kleines, weißes Hündchen.

Laut Polizei sei die 66-Jährige schon seit mehreren Wochen tot. Neben ihr lag der neun Jahre alte Havanese "Zsazsa". Die Polizisten fanden den Hund total dehydriert vor. Er konnte nicht mal mehr aufstehen.

Auf dem Weg der Besserung

Verhungert wäre der Hund nicht so schnell, denn er hatte noch reichlich Trockenfutter in seiner Schüssel. Jedoch erklärten Tierärzte, dass er wohl in wenigen Tagen verdurstet wäre.

Der Arzt betont auch, dass die meisten Hunde an dem Trauma verstorben wären. Doch mit Zsazsa geht es wieder bergauf: Der Havanese befindet sich derzeit in einem Tierheim und kann wieder auf eigenen Beinen stehen.





(slo)