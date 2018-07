Hund in Hitze-Wohnwagen voller Kot eingesperrt

"Tierliebhabern schmerzt bei dieser Meldung mit Sicherheit das Herz" – Mit diesen traurigen Worten beginnt die Pressemitteilung der Polizeidirektion am Taunus.

Die Beamten konnten am Freitag einen Hund retten, der unter widrigsten Verhältnissen in einem Wohnwagen in Hofheim (Hessen) gehalten wurde.

Aufmerksame Zeugen hatten Gestank und Hundegebell aus einem seit mehreren Tagen abgestellten Wohnwagen wahrgenommen.

Zwei Quadratmeter "des Grauens"

Auf Grund der sommerlichen Temperaturen wurde der Wohnwagen unverzüglich durch die Polizei geöffnet. Der Polizeistreife bot sich "ein Bild des Grauens", so die Exekutive in ihrem Bericht weiter.

Der Vierbeiner hatte auf gerade einmal zwei Quadratmetern zwischen Müll, eigenen Exkrementen und Ungeziefer hausen müssen.

Der Hund wurde sofort in Obhut genommen und jetzt in einem Tierheim verpflegt. Gegen den Hundehalter wird wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ermittelt. Ob es sich dabei auch um den Besitzer des Campers handelt, ist noch nicht geklärt.

