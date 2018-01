Hund rettet 23-Jährige vor drei Vergewaltigern

Die 23-Jährige ging kurz nach 1.00 Uhr in Krefeld bei Nordrhein-Westfalen mit ihrem Hund Gassi.

Als die junge Frau durch ein Waldstück spazierte, näherten sich ihr plötzlich drei Männer. Das Trio attackierte die Frau und schlug ihr mit einem Gegenstand auf den Kopf.

Trotz heftiger Gegenwehr überwältigten sie die 23-Jährige und stellten sie an einen Baum. Dann begannen sie sich sexuell an der Frau zu vergehen.

Hund erkennt Gefahr

Die junge Frau setzte sich dabei zwar noch immer zur Wehr, konnte die Angreifer aber nicht mehr abschütteln. Doch ihr Hund bemerkte schnell, dass sich sein Frauchen in Gefahr befindet und fing lautstark zu bellen an.

Der Vierbeiner bellte so laut er nur konnte und knurrte die drei Männer an. Da der Hund so einen Lärm machte und die Täter Angst hatten, entdeckt zu werden, ließen sie schließlich von der Frau ab.

Trio noch auf der Flucht

Das Trio ergriff die Flucht und verschwand in unbekannte Richtung, berichtet die Polizei. Die Frau wurde zum Glück nur leicht verletzt und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Sie hat das Spital mittlerweile bereits wieder verlassen.

Die Fahndung nach den drei Täten läuft auf Hochtouren. Sie befinden sich laut Polizei noch immer auf der Flucht.

(wil)