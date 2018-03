Hund von Anaconda fast getötet, Menschen helfen

Als der Hund in einem kleinen Dorf in Brasilien verschwand, konnte niemand ahnen, in welch missliche Lage er sich manövriert hatte. Nach einer Suchaktion wurde der Vierbeiner an einem Flussufer entdeckt – umklammert von einer Anaconda!

Videoaufnahmen zeigen den verzweifelten Kampf um das Leben des Haustieres. Einige Personen ziehen die riesige Schlange aus dem Wasser, ein Mann schlägt mit einem Stock auf das Tier ein.

Zum Glück ließ die Schlange von seinem Opfer ab, das sofort begann, den Angreifer anzukläffen.

