Igitt: Köchin spuckt ins Essen – entlassen!

Die einen mögen Tsatsiki auf ihr Fladenbrot, die anderen Zwiebeln – aber niemand will das! Ekel-Eklat im "Pita Pit" in Missoula (Montana): Weil ein Kunde kurz vor Ladenschluss einen Sandwich bestellte, drehte eine Angestellte völlig durch. Sie schimpfte lauthals, warf mit Salat um sich und spuckte dann demonstrativ in den Pita. Ein Zeuge filmte alles mit – jetzt ist sie ihren Job los.



Hier zuckt die Köchin aus (Quelle: YouTube).

Das Opfer hatte das Video danach auf Facebook gestellt. Mit Folgen: Die Betreiber des Lokals, ein Ehepaar, entschuldigten sich bei allen Kunden – und warfen die Ekel-Angestellte hochkant hinaus. Ob allerdings der "Pita Pit" nach dieser Negativwerbung noch eine Zukunft hat, ist fraglich ...

