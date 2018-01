Ikea möchte, dass Frauen auf Werbeprospekt pinkeln

Kein Scherz: Das schwedische Möbelhaus bringt in der neuesten Ausgabe der Frauenzeitschrift "Amelia" eine Werbung mit integriertem Schwangerschaftstest heraus. In Zusammenarbeit mit der Werbeagentur "Åkestam Holst" ist die kuriose Rabattaktion für werdende Mütter entstanden.

Wenn schwangere Frauen auf den Streifen pinkeln und sich dieser verfärbt, erscheint darunter ein rabattierter Preis für ein Kinderbett: Statt 995 Kronen (ca. 100 Euro) bekommen künftige Mütter das Gitterbett fast zum halben Preis, um 495 Kronen.

Gespaltene Meinungen im Netz

Der Teststreifen wurde von dem Forschungsinstitut "Mercene Labs" entwickelt. Zunächst gibt es die bizarre Werbung nur in jener Zeitschrift in Schweden zu sehen – und im Netz. Wie die "Bild" schreibt, sei vorerst auch nicht geplant, die Anzeige mit Schwangerschaftstest auch in den deutschsprachigen Raum zu bringen. Vielleicht ändert das Einrichtungshaus angesichts der vielen internationalen Reaktionen auf die Werbung allerdings doch noch seine Meinung.

Im Netz sind sich User uneinig darüber, was sie von der Schwangerschafts-Rabattaktion halten sollen. So finden einige die Idee einfach nur witzig, während andere bezweifeln, dass Frauen ein bepinkeltes Prospekt ins Möbelhaus tragen werden. Außerdem sei ein Test nicht nötig, um zu beweisen, dass eine Frau ein Kind erwartet.

