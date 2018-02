In Peru fallen riesige Metallkugeln vom Himmel

Die peruanische Stadt Puno ist eigentlich ein ruhiges Nest. Aber Ende Jänner 2018 wurden die Bewohner durch vier Feuerbälle am Himmel aus der Idylle gerissen. Behörden nahmen an, es handele sich um einen Meteoriten, der in der Atmosphäre zerbrach.

Doch was man am Einschlagsort fand, ließ Wissenschafter zunächst rätseln. Anstelle von Gestein fand man seltsame, große, graue Kugeln, die zum Teil geschmolzen, zum Teil völlig intakt waren.

Erste Vermutungen

Der Meteorologe Alejandro Fonesco erklärt, dass es sich um Weltraum-Müll handeln könnte: "Wenn Trümmer in die Erdatmosphäre eintreten, entsteht starke Reibung, was dazu führt, dass sie in Brand geraten. Das könnte hier passiert sein." Forscher nahmen die Kugeln genauer unter die Lupe und fanden russische Inschriften auf den Objekten. Demnach könnte es sich um einen russischen Satelliten, der auf die Erde gestürzt ist, handeln.

Des Rätsels Lösung

Nach einer näheren Untersuchung dann des Rätsels Lösung: Bei den Kugeln handelte es sich um Teile einer russischen Weltraum-Rakete, die sich beim Wiedereintritt in die Erdathmosphäre in ihre Einzelteile zerlegt hatte.

(red)