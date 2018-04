In einer OP: Bub (7) erhält fünf neue Organe!

Seine Mutter nennt ihn ihren "kleinen Super-Menschen" – und die Frau hat völlig recht. Grund: Ihrem Sohn, dem schwerkranken Jay Crouch (7) aus Leicestershire (GB), wurden in einer zehnstündigen Operation im Kinderkrankenhaus von Birmingham zwei Nieren, eine Bauchspeicheldrüse, eine Leber und ein Darm transplantiert – erfolgreich! Zwölf Mediziner waren an dem rekordverdächtigen Eingriff beteiligt.



Das Netz berichtet über den spektakulären Fall (Quelle: YouTube).

Dem Spital zufolge ist es das erste Mal, dass ein Kind fünf neue Organe in einer einzigen Operation bekommen hat. Und so ging's weiter: Die Marathon-OP wurde bereits im März durchgeführt, Jay ist wieder zu Hause und erholt sich prächtig. Die Sensation: Zum ersten Mal in seinem Leben konnte er jetzt einen Bissen essen und auch herunterschlucken. Die Familie hat den Augenblick (es gab Toast mit Butter) auf Video festgehalten.

A seven year-old boy has undergone a five-organ transplant at @Bham_Childrens. Jay Crouch has two new kidneys, a liver, pancreas and small bowel. It means that for the first time in his life, Jay is able to swallow food. pic.twitter.com/JoMIwzdnX2