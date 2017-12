Indien: 15 Tote nach Feuer bei Geburtstagsfest

Das Feuer war gegen Mittag indischer Ortszeit im vierstöckigen Gebäudekomplex Kamala Mills in der Innenstadt von Mumbai ausgebrochen. Kamala Mills ist ein generalsaniertes Gewerbeviertel in dem sich auch mehrere Restaurants, Kaufhäuser, Geschäfte und Hotels befinden. Der Brand begann im obersten Stockwerk im Restaurant "1 Above" und breitete sich in weiterer Folge innerhalb von 30 Minuten auf das gesamte Gebäude aus – so schnell, dass eine Eindämmung des Feuers durch Angestellte des Restaurants unmöglich erschien, wie eine Frau, die sich selbst gerade noch rechtzeitig aus dem Gebäude hatte retten können, gegenüber CNN angab. Was zum verheerenden Brand geführt hatte ist momentan noch völlig unklar.

Auch Gastgeberin der Geburtstagsfeier unter den Opfern

Unter den 15 Opfern der Brandkatastrophe finden sich zum größten Teil Frauen, die sich bei einer Geburtstagsparty im "1 Above" aufgehalten hatten. Wie die "Times of India" berichtet fiel auch die 28-Jährige Gastgeberin dem Flammenmeer zum Opfer, zahlreiche weitere Personen wurden bei ihrer panischen Flucht aus dem brennenden Gebäude zum Teil schwer verletzt und mussten in nahegelegene Krankenhäuser abtransportiert werden.

(mat)