Inferno bedroht berühmten Yosemite-Nationalpark

Die anhaltende Dürre hat im Norden des US-Bundesstaats Kalifornien für einen riesigen Waldbrand gesorgt. Bereits 5.000 Hektar Wald fielen dem "Ferguson Fire" bereits zum Opfer. Nun bedrohen die Flammen den weltberühmten Yosemite-Nationalpark.

Wie die Feuerwehr am Dienstag (Ortszeit) mitteilte, sind erst fünf Prozent des riesigen Waldbrandes unter Kontrolle. Der Kampf gegen die Flammen dauert Tag und Nacht an.



#FergusonFire [update] off Highway 140 and Hite Cove, Near El Portal (Mariposa County) is now 13,082 acres & 5% contained. Unified Command: @CALFIREMMU, @Sierra_NF and @MariposaSheriff https://t.co/E5lqAq9muX pic.twitter.com/jYh4kQdXSU