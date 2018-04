Insta-Stars sterben bei Flugzeugabsturz

in Flugzeugunglück in Arizona löscht das Leben von sechs jungen Freunden aus: Nur 15 Minuten nach dem Start stürzt die Maschine am Montag auf einem Golfplatz ab. Die Passagiere Mariah Coogan (23), Helena Lagos (22), Iris Carolina Rodriguez Garcia (23), Erik Valente (28), Anand Patel (26) und James Pedroza (28) sind sofort tot.

Wenige Minuten bevor es zum Unglück kommt, filmen und fotografieren sich die sechs Freunde beim Besteigen des Flugzeugs.

PICTURED: Instagram stars and models on private plane to Las Vegas moments before it crashed onto golf course killing all six on board https://t.co/YMw4K4ZSPe