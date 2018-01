Gefahr für ganz Europa 31. Januar 2018 21:42; Akt: 31.01.2018 22:00 Print

Interpol warnt: 50 IS-Kämpfer in Italien gelandet

Laut einem Interpol-Bericht sollen rund 50 Tunesier, die in Trainingslagern der IS-Terrormiliz ausgebildet wurden, per Boot in Italien gelandet sein.