Irland stimmt heute über Abtreibungen an

Seit Jahren wird in Irland hitzig debattiert, am Freitag darf das Volk abstimmen: Sollen Abtreibungen grundsätzlich legalisiert werden?

Wie emotional dieses Thema ist, erkennt man daran, dass Auslandsiren aus der ganzen Welt diese Woche extra für das Referendum zurück in ihre Heimat gereist sind. Wie dieses ausgehen wird, ist unklar – laut Umfragen wird es ein knappes Ergebnis geben. Die jüngeren Wähler und die Stadtbewohner sind überwiegend für die Liberalisierung, während die ländliche Bevölkerung und die Älteren sich eher dagegen aussprechen.

Für Abbruch nach England

In Irland wurde 1983 ungeborenen Kindern das Recht auf Leben in der Verfassung eingeräumt, Abtreibungen damit verboten. Frauen dürfen seit 1992 allerdings für einen Schwangerschaftsabbruch ins Ausland reisen, was jährlich Tausende tun – die meisten nach Großbritannien. 2013 wurden schließlich Abtreibungen erlaubt, wenn das Leben der Mutter auf dem Spiel steht.

