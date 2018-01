Verrückt: Echte Menschen als Crash Test Dummies

Ein verrücktes Video macht derzeit die Runde im Netz. Es zeigt in bewegten Bildern, wie in den 1970er Jahren in Deutschland Unfalltests bei Autos noch mit echten Menschen durchgeführt wurden.

Echte Menschen – übrigens Freiwillige – sitzen in Autositze gegurtet bei Beschleunigungstests. Andere Ausschnitte zeigen Menschen am Steuer von Autos, die in Bäume und andere Fahrzeuge krachen.

Videobeitrag einer US-Serie

Die äußerst ungewöhnlichen und ziemlich verrückten Bilder stammen von einer US-Serie aus der Mitte der 1980er. Diese präsentierte ihren Zuschauern kuriose Geschichten und Bilder aus aller Welt. Dass die Bilder der ungewöhnlichen Crashtests aus Deutschland gut ins Konzept passten, überrascht nicht.

Noch heutzutage hält man bei diesen Bildern den Atem an. Bei keinem der gezeigten Aufnahmen scheinen die Testpersonen zu Schaden zu kommen. Einer lacht anschließend sogar.



(red)