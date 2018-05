Israel beleidigt Japans Premier mit einem Dessert

Israels Premierminister Benjamin Netanyahu hat beim Abendessen mit seinem japanischen Amtskollegen Shinzo Abe für einen Eklat gesorgt – und zwar mit der Nachspeise.

Diese wurde wurde in Schuhen serviert. Schlimm: Schuhe gelten in der japanischen Kultur als abstoßend und werden ausgezogen, bevor man das Haus betritt.



Das Beweisfoto zur unangenehmen Situation stammt von Starkoch Moshe Segev. Dieser veröffentlichte ein Foto von Shinzo Abe, dessen Frau Akie sowie Benjamin und Sara Netanyahu an einem Tisch, auf dem vier Schuhe (aus Metall) standen.

Japan ist beleidigt



"In keiner Kultur stellt man Schuhe auf den Tisch", echauffierte sich ein japanischer Diplomat laut der israelischen Zeitung "Yedioth Ahronoth". Man sei im Namen des Regierungschefs beleidigt.



Die Schuhe seinen eine "dumme und unsensible Entscheidung" gewesen, räumte ein israelische Diplomat ein. Es sei so, als würde man "einem jüdischen Gast Schokolade in einem Gefäß in Form eines Schweins servieren".

