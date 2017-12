Israel will neuen Bahnhof nach Trump benennen

Wer in Zukunft mit dem Zug nach Jerusalem reist, könnte schon bald am "Donald Trump Bahnhof" aussteigen. Das zieht der israelische Transportminister Israel Katz nun in Erwägung.

Mit dieser "Taufe" möchte er die Entscheidung von Donald Trump, Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen, würdigen. Diese sei nämlich nicht nur mutig, sondern auch historisch.

Schon bald eine "Taufe"

Der neue Bahnhof soll unterirdisch an die Klagemauer herangeführt werden. Die Haltestelle soll sich dann in 52 Metern Tiefe befinden und den Namen "Donald Trump" tragen. Lange will man damit auch nicht mehr warten: Schon Ende März soll der Bahnhof eröffnet werden.

Bereits im Oktober diente eine US-Amerikanerin als Namensgeberin für eine Tunnelbohrmaschine in Tel Aviv: UN-Botschafterin Nikki Haley. Sie gilt als mächtigste Frau in Trumps Kreisen. Erst vor kurzem sorgte sie für Schlagzeilen, als sie forderte, sich die Belästigungsvorwürfe gegen den US-Präsidenten anzuhören.





(slo)