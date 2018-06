Ist das die herzloseste Todesanzeige überhaupt?

"Sie starb am 31. Mai 2018 in Springfield und wird sich nun für ihre Taten verantworten müssen. Wir werden sie nicht vermissen und die Welt wird ein besserer Ort sein ohne sie." Die letzten Worte, die ihre Kinder Gina und Jay in der US-Lokalzeitung "The Redwood Falls Gazette" an ihre Mutter Kathleen D. richteten, triefen nur so vor Hass und Abscheu. Dies scheint aber nicht ganz grundlos zu sein.

Wie die Hinterbliebenen in der Todesanzeige weiter anfügen, war die 80-Jährige nämlich nicht nur eine lausige Mutter, sondern eine genauso herzlose Ehefrau. Den Vater von Gina und Jay betrog die Verstorbene. Mit ihrem Schwager. Als sie schwanger wurde, verließ sie Ehemann und Kinder für den Neuen.

Gerechtfertigt oder respektlos?

Selbstverständlich blieb die Todesanzeige auch der Internetgemeinde nicht verborgen. Obwohl die Zeitung die Anzeige nach nur wenigen Stunden von ihrer Website entfernte, stürzten sich Twitter-User wie Geier auf das Foto der Todesanzeige.

Die Reaktionen spalten sich aber. Während einige über die gemeine Publikation witzeln und allen raten, doch bitte bei Lebzeiten netter zu ihren zukünftigen Todesanzeigenverfassern zu sein, finden andere den Nachruf respektlos.

