Ist dies das gemeinste oder genialste Kostüm?

Dank eines "NZZ"-Redakteurs kommen tausende Nutzer in den Genuss (?) eines besonders kreativen Faschingskostüms. Ein Vater hat sich als Straßenarbeiter verkleidet, sein Nachwuchs ist das dazugehörige Warndreieck, auf dem "Unfall" geschrieben steht.

Das Vater-Kind-Gespann lief so durch die Straßen von Basel, wo am Montag die Fasnacht gefeiert wurde. "Und das beste Fasnachtskostüm des Jahres geht an...", schreibt der Multimedia-Journalist am Dienstag zum Schnappschuss. Während für den Redakteur demnach feststeht, dass die Karnevalsverkleidung absolut gelungen ist, sind die Meinungen im Netz gespalten.

So ist sich die Twitter-Gemeinde nicht ganz einig, ob der Aufzug von Vater und Spross "köstlich" oder "gemein" ist. So schreiben die einen "Dem Vater gebührt die Aufschrift 'Vollpfosten" oder "traurig", während sich die anderen einfach nur über die ihrer Meinung nach humorvolle Verkleidung amüsieren ("Haha genial", "Genau mein Humor").

Das Kind wird's dem Vater hoffentlich verzeihen oder sich in einigen Jahren vielleicht mit einem ähnlich gerissenen Kostüm revanchieren.



(red)