Mädchen in Park erstochen - Verdächtiger wieder frei

Die Suche nach dem Täter von Iuliana R. (15), die am Montagmittag in einem Park im deutsche Viersen erstochen wurde, geht weiter. Jener 25-jährige Mann, der sich seiner Festnahme erst entzog und später selbst bei der Polizei stellte, wurde wieder freigelassen. Der Verdacht habe sich nicht erhärtet, so die Polizei am Dienstag.

"Die bisherigen Ermittlungen haben ergeben, dass der 25-Jährige, der sich gestern Abend auf einer Viersener Polizeiwache gemeldet hatte, als mutmaßlicher Täter ausgeschlossen werden kann. Der Mann hat bei seiner Vernehmung angegeben, sich der polizeilichen Kontrolle entzogen zu haben, weil er Angst hatte, wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz überprüft zu werden", so die Ermittler.

Die Mordkommission würde in alle Richtungen, auch im Umfeld des Opfers, ermitteln. Laut einem "Express"-Bericht würde die Polizei auf Hochtouren nach dem Freund der ermordeten 15-Jährigen suchen. Er soll seit Montagnachmittag verschwunden sein.

Die 15-Jährige wurde am Montag am helllichten Tag im sogenannten Casinopark in Viersen bei Mönchengladbach durch mehrere Messerstiche tödlich verletzt, "heute.at" berichtete. Die Schülerin soll ihren Täter vorangegangenen Medienberichten zufolge gekannt haben.

Mehrere Gewaltverbrechen an Jugendliche

In den vergangenen Monaten sind in Deutschland mehrere Jugendliche nach Gewaltverbrechen gestorben. Erst am Wochenende war wenige Tage nach seiner Flucht aus Deutschland der Tatverdächtige im Fall der getöteten 14-jährigen Susanna, Ali B., im Irak festgenommen worden. Der irakische Flüchtling steht im Verdacht, das Mädchen aus Mainz vergewaltigt und umgebracht zu haben.

