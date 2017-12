JVA-Häftlinge fliehen durch Lüftungsschacht

Wie mehrere deutsche Medien berichten, ist am Donnerstag einigen Insassen der Justizvollzugsanstalt Plötzensee in Berlin eine spektakuläre Flucht gelungen. Die Häftlinge schafften es, gesicherte Schlitze einer Lüftung im Heizungskeller zu öffnen, herauszuklettern und in weiterer Folge einen mit Stacheldraht gesicherten Zaun zu überwinden.

Die Polizei sucht aktuell mit einem Großaufgebot nach den geflohenen Personen.

Wann genau der Ausbruch vonstatten ging und wie viele Häftlinge daran beteiligt sind, war zunächst unklar.

