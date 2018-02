Ärzte diagnostizierten Verstopfung, Teenie stirbt

Der 17-jährige Jack Dunn suchte seinen Hausarzt auf, nachdem er über starke Magenschmerzen klagte. Er konnte kaum noch alleine gehen, berichtet die "Daily Mail". Von seinem praktischen Arzt wurde er schließlich ins Royal Glamorgan Spital im Süden von Wales geschickt, wo die Mediziner eine akute Verstopfung diagnostizierten. Sie schickten den jungen Mann mit Abführmitteln wieder nach Hause. Er solle versuchen, eine Nacht durchzuschlafen.

Soweit kam es nicht. Der Bursche wurde am nächsten Morgen tot im Bett von seinem Vater aufgefunden. Jack verstarb an einer sogenannten Ketoazidose, verursacht durch eine Ansammlung von Säure im Blut.

