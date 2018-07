Dumm gelaufen 05. Juli 2018 15:20; Akt: 05.07.2018 16:09 Print

Jagd auf Nashörner: Löwen fressen Wilderer

Da kommt wohl bei so manchem Tierfreund heimlich Schadenfreude auf: Drei Wilderer starben in Südafrika, nachdem sie in ein Reservat eingebrochen waren.