Amokläufer mit bloßen Händen gestoppt!

Was für ein Held: James Shaw Jr. wollte im Restaurant in Nashville nur schnell was essen – und rettete Dutzenden Menschen das Leben.



Die Story: James Shaw Jr. saß Sonntagnacht im Restaurant, als Amokläufer Travis Reinking splitternackt am Parkplatz des Lokals das Feuer eröffnete – zwei Menschen erschoss. Anschließend stürmte der Mann Richtung Restaurant, tötete zwei weitere Personen.

James Shaw Jr., 29, is credited with saving numerous lives Sunday morning after he disarmed a man who opened fire on a Tennessee Waffle House. https://t.co/eTiIABjrqh pic.twitter.com/d34irk85Wq — KHOU 11 News Houston (@KHOU) 22. April 2018

Held von Nashville: James Shaw (29)

"Er schoss direkt durch die Tür", so Shaw über den Moment als er den Täter näher kommen sah. Da habe er entschieden, sich nicht erschießen lassen zu wollen.

„Als das Gewehr kurzzeitig klemmte oder was immer passiert war, habe ich ihn mit der Drehtür getroffen“, berichtete Shaw auf einer Pressekonferenz. Dem Helden gelang es, eine Hand an die Waffe zu bekommen und sie dem Schützen zu entreißen. Dann warf er das Schnellfeuergewehr über einen Tresen.

Waffle House shooting: Suspect previously arrested outside White House https://t.co/di0CnkfZI6 pic.twitter.com/RsvMxnbTKp — KHOU 11 News Houston (@KHOU) 22. April 2018

Täter Travis Reinking ist auf der Flucht. Credit: Twitter

Held schleppte den Amokläufer nach draußen

Nachdem er den Schützen entwaffnete, zerrte Shaw den Menn aus dem Lokal – der Schütze konnte flüchten und soll immer noch bewaffnet sein. Die Hintergründe der Tat sind nach wie vor unklar. Bekannt ist nur, dass der Täter bereits im Juli vor dem Weißen Haus verhaftet worden war, als er in einen Sicherheitsbereich vordringen wollte. Damals wurden auch Waffen, die Reinking besessen hatte, beschlagnahmt – aber nur kurzspäter wieder Reinkings Vater ausgehändigt. Der hat die Schusswaffen offenbar seinem Spohn zurückgegeben: Mit einer von ihnen, einer AR-15 tötete der Mann jetzt in Nashville.

