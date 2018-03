Mysteriöse "Kreatur" am Strand entdeckt

Jeff W. wollte einen sonnigen Tag mit seinem Sohn auf der Wolf Island in Georgia verbringen. Am Strand stießen die beiden dann auf einen Kadaver, über den sich bereits ein Reiher her machte.

Jeff vermutete zuerst, dass es sich um eine tote Robbe handelte. Erst beim genaueren betrachten bemerkte er, dass er das Tier eben nicht zuordnen konnte.

Experten sind überfragt

Er vertrieb den Aasfresser und machte sowohl Fotos als auch Videos von der mysteriösen Kreatur. Anschließend ging Jeff mit seinem Sohn zu einem nah gelegenen Fischerhaus. Als er den Mitarbeitern dort seine Aufnahmen zeigte, erzählten sie ihm von "Alty" - einer Legende, die an jene des Loch Ness Monsters erinnert.

Umgehend rief man die Marine zur Hilfe. Auch die konnten sich keinen Reim auf das Wesen machen. Derzeit versuchen sie das Tier zu identifizieren, wie "firstcoastnews" berichtet.

(slo)