Studentin in Böschung geworfen und vergewaltigt

Bereits in der Nacht auf den 26. April kam es am Wenigenjenaer Ufer in Jena bei Thüringen zu einem sexuellen Übergriff, berichtet die Polizei.

Eine junge Studentin wurde von drei Männern angegriffen und in die Böschung der Saale gestoßen. Dort wurde sie dann von einem der Täter vergewaltigt.

Nach dem Missbrauch ließen sie die junge Frau einfach zurück und ergriffen die Flucht. Laut Aussage des Opfers soll es sich um ausländisch aussehende Männern gehandelt haben.

Täterbeschreibung

Die drei Verdächtigen sind zwischen 20 und 25 Jahre alt und haben eine Größe von knapp 1,75 bis 1,80 Meter. Zwei der Täter waren sehr dünn, der dritte etwas kräftiger. Alle drei Männer hatten kurze stoppelige Bärte.

Zum Tatzeitpunkt waren sie mit dunklen Jeanshosen bekleidet und trugen Nike-Air-mäßige Schuhe in dunkler Farbe, Sneakers.

Einer der Männer trug eine Art Lederjacke, bei der es sich auch um ein Imitat aus Synthetik handeln könnte.

Ermittlungen laufen

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bereits aufgenommen und bittet nun dringend um Hinweise.





(wil)