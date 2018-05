Dieser Hochzeitsantrag begeistert 1,2 Millionen

Die beiden Frauen sind seit 2015 ein Paar – jetzt lud Jessa ihre Liebste in den Zoo in Memphis (US-Bundesstaat Tennessee) ein – dort hatten die beiden nämlich ihr erstes Date. Dann der große Moment: Jessa kniet sich vor laufender Kamera nieder, fragt Becky, ob sie ihre Frau werden will und gibt ihr den Verlobungsring.

Die zwei Verliebten hatte die gleiche Idee

Doch statt Jessa zu antworten, beginnt Becky in ihrer Tasche zu kramen – und holt ebenfalls einen Ring hervor. Auch sie hatte vorgehabt, heute die Frage aller Fragen zu stellen.



Jessa teilte das Video auf Facebook, wo es für viel Begeisterung sorgte: Innerhalb weniger Tage wurde es bereits mehr als eine Million mal angeklickt, 16.500 Mal geteilt. Die Frisch-Verlobten war zunächst überrascht von den vielen Reaktionen, schrieben dann aber zum Video: "Wir hätten niemals erwartet, dass das Video so durch die Decke geht. Aber um ehrlich zu sein, freut es mich sehr. Alles was ich jemals wollte, ist, dass Beck und die Welt wissen, wie sehr ich sie liebe. Wir sind völlig überwältigt von den vielen positiven Rückmeldungen!"

