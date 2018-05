Schwerer Unfall nach Party 01. Mai 2018 11:57; Akt: 01.05.2018 12:05 Print

Rolls-Royce-Lenker crasht mit Bikini-Models in Markt

Gemeinsam mit zwei Bikini-Girls an Bord ließ es ein Millionär in seinem Rolls-Royce-Cabrio ordentlich krachen. Der Mann verlor die Kontrolle und raste in einen Supermarkt.