22. Mai 2018

Teenager (15) muss 31 Millionen € Strafe zahlen

Der Jugendliche hatte im September Feuerwehrskörper in einer Schlucht in den USA gezündet, löste einen Schaden in Millionenhöhe aus.