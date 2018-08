Frau stößt Teenie (16) von Brücke, schwer verletzt

Nicht zu glauben: Weil sie auch ins Wasser springen wollte, hatte eine unbekannte Frau die US-Jugendliche Jordan H. (16) ohne Vorwarnung von einer etwa 18 Meter hohen Brücke in Yacolt bei Portland (USA) gestoßen! Das Opfer erlitt schwere Verletzungen – Spital. Die Täterin hat sich inzwischen der Polizei gestellt.



Die Tat im Video (Quelle: YouTube).

Jordan H. war mit einigen Freunden in den "Moulton Falls Regional Park" gegangen, um sich im Wasser zu erfrischen. Obwohl offiziell verboten, ist der Sprung von einer Brücke in den "Lewis River" der große Hit bei den Teenies. Doch als Jordan oben steht, verlässt sie der Mut, sie zögert lange und sagt "Nein, das kann ich nicht!" In diesem Moment zuckt eine hinter ihr stehende Frau aus, die sie mit voller Wucht von der Brücke stösst!

Das Opfer erlitt Verletzungen an der Luftröhre und Lunge

Schwerverletzt muss Jordan H. ins Spital eingeliefert werden, die Täterin ist geflüchtet. Das Opfer erleidet fünf angebrochene Rippen, schwere Verletzungen der Luft- und Speiseröhre sowie der Lunge: "Wir können froh sein, dass sie nicht gelähmt oder tot ist", so ihre entsetzte Mutter Genelle. Über die Täterin ist sie empört: "Sie ist eine erwachsene Frau und müsste es besser wissen. Sie hätte meine Tochter umbringen können!"

Injured teenager speaking out after a friend pushed her off a bridge near Moulton Falls.



Catch the full story on @KGWNews at 10&11pm pic.twitter.com/KiNXLErbtK