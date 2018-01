Was wusste Frau von Dianas Killer wirklich?

José Enrique Abuín Gey, genannt 'el Chicle' (Anm.: "Kaugummi"), wurde vergangenen Freitag (29. Dezember) in Spanien verhaftet. Er steht in dringendem Tatverdacht, im August 2016 Diana Quer erwürgt zu haben. Seine erste Version, die damals 18-Jährige Madrilenin aus Versehen in Rianxo (Galizien) tödlich angefahren und dann ihre Leiche entsorgt zu haben, geriet ins Wanken: Denn seine Frau widerrief sein Alibi. Warum erst jetzt, das bleibt unklar. Sie wurde dazu befragt, soll aber laut lokalen Berichten bei ihren Antworten immer wieder mit Witzen geantwortet haben.

Der Todesfall von Diana Quer hat in den letzten Stunden und Tagen eine dramatische Wendung erfahren. Denn über 500 Tage konnte ihre Leiche nicht gefunden werden, ihr Killer lief frei herum und führte mit seiner Ehefrau ein "normales" Leben.

Doch jetzt kam die Wende: Denn die Schlinge um "el Chicle" zog sich zu, in den frühen Morgenstunden des vergangenen Sonntags (31.12.2017) gestand er bei seiner Einvernahme die Tat, sagte den Fahndern, er habe die junge Frau damals am 22. August 2016 mit seinem Alfa Romeo überfahren und ihre Leiche im Meer versenkt. Doch die Ermittler schenkten dieser Version keinen Glauben und verhörten ihn weiter.

Nach zehn Stunden, so lokale Medien, habe er schließlich die Tat gestanden. Er gab an, dass er die 18-Jährige vergewaltigen wollte, sie habe sich heftig gewehrt. Dann drückte er zu und erwürgte die junge Frau. Ihre Leiche wurde am Sonntag nach über 500 Tagen in einer verlassenen Fabrikhalle unweit seines Wohnortes Rianxo entdeckt.

Der Killer geriet ins Visier der Polizei, als er am Christtag 2017 eine Frau mit einem Messer attackierte und sich an ihr vergehen wollte. Die Frau nahm die Attacke zufällig mit ihrem Handy auf, eine Kamera am Tatort filmte mit. Drei Tage später -

am 28. Dezember - wurde er festgenommen. Eine Obduktion soll jetzt klären, ob Diana Quer vor ihrem Tod von "el Chicle" vergewaltigt wurde, wovon Ermittler derzeit ausgehen.

