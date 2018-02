Erdogan lässt deutschen Journalisten endlich frei

Der deutsch-türkische Journalist Deniz Yücel wurde wie Dutzende anderen regierungskritische Journalisten in der Türkei im vergangenen Jahr festgenommen. Seitdem saß er in Einzelhaft.

Yücel berichtete als Korrespondent der deutschen Tageszeitung "Welt" regelmäßig aus der Türkei. Am 14. Februar 2016 wurde wegen Terror-Vorwürfen die Untersuchungshaft über ihn verhängt. Das Schicksal teilte er mit mehreren Dutzend anderen Journalisten und Oppositionspolitikern in der Türkei.

Die Inhaftierung sorgte in Deutschland für heftige Proteste von Politikern und vor allem Journalisten. Yücels Anwalt Veysel Ok teilte dessen bevorstehende Freilassung am Freitag auf Twitter mit.

Ve nihayet müvekkilim Deniz Yücel hakkında tahliye kararı çıktı. #gazeteciliksuçdeğildir pic.twitter.com/9wxO65ljG0 — Veysel Ok (@shemmoshemmo) 16. Februar 2018

Auch die deutsche Bundesregierung bestätigte die Freilassung: Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes sagte: "Jetzt müssen wir natürlich abwarten, was in den nächsten Minuten, Stunden passiert." Er dankte der türkischen Justiz und sagte, Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) habe sich in den letzten Tagen "intensiv bemüht, zu einer Lösung beizutragen".

(red)