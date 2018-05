Junge Eltern sterben bei Unfall, Baby überlebt

Bei einem schweren Unfall auf den Philippinen ist am Dienstag ein neun Monate altes Baby aus dem Wagen seiner Eltern geschleudert worden – und überlebte. Der Toyota Avanza der Schweizer Familie hatte dem "Inquirer" zufolge zu einem Überholmanöver angesetzt und dabei einen Bus gestreift.

Infolgedessen verlor der Busfahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, was zum Crash mit drei weiteren Fahrzeugen, einem Bus, einem SUV und einem Lastwagen, führte.

Vater R.* starb noch am Unfallort, während die Mutter S.* in der Nacht im Krankenhaus ihren Verletzungen erlag. Bei S. handelt es sich laut "Blick" um eine 34-jährige Baslerin. Demnach bereiste die Familie die Heimat von R., der aus Manila stammt. Die Familie war in Thailand zuhause.

Stillende Mütter sollen Milch spenden

Bei dem Unfall starben drei Menschen, zehn weitere wurden verletzt. Der neunmonatige Bub ist laut "Inquirer" mit einem Beinbruch davongekommen, allerdings werde er auch wegen einer Lungenentzündung behandelt.

Der Kleine brauche dringend Muttermilch, sagte eine Cousine von R. dem Newsportal. Die Säuglingsmilch-Nahrung aus dem Fläschchen verweigere er. "Wir haben stillende Mütter gebeten, etwas Muttermilch für das Baby zu spenden", so die Verwandte. Man hoffe, dass der Kleine so schneller genese. Aktuell kümmere sich die Familie von R. um das Kind, man suche auch Baby-Kleidung und Windeln, so die Cousine.

Das EDA hat den Tod der Schweizerin laut "Blick"bestätigt. Die Eltern von S. sind demnach auf dem Weg auf die Philippinen und wollen sich ihrem verwaisten Enkel annehmen.

*Name der Redaktion bekannt

(kko)