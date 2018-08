Vater und Sohn wagen Flucht durch Flammenhölle

Es sind unglaubliche Szenen die zwei US-amerikanische Touristen mit ihrem Handy aufgezeichnet haben: Während ihres Trips in einen Nationalpark wurden das Vater-Sohn-Gespann von einem Waldbrand überrascht und eingekesselt. Ihre Flucht gleicht einer Fahrt durch die Hölle.

Justin Bilton war mit seinem Vater Charlie (70) die Sehenswürdigkeiten im bekannten Glacier National Park im US-Bundesstaat Montana erkunden, als der Wald in Flammen aufging. Als sie den Nationalpark verlassen wollten, führte sie die Straße direkt durch ein Inferno.

"Papa, das ist verrückt!" – "Ich weiß."

Die Szenerie war unglaublich: Als sich das Duo dem Waldbrand näherte, konnten sie in der Ferne bereits den gespenstischen, orangeroten Schein des Feuers zwischen den dunklen Bäumen hindurch wahrnehmen.

Nach einer Biegung zeigte die Waldstraße direkt in Richtung des Brandes. "Fahr schneller", ist die tiefe Stimme von Charlie zu hören. "Ich glaube wir können da durchfahren", sagt der 70-Jährige. "Was?!", antwortet sein Sohn ungläubig: "Ich habe Angst, dass das Auto in die Luft fliegt."

Die gesamte Fahrt auf Video. (Quelle: KABC)



"Papa, das ist verrückt", sagt Justin immer noch unsicher. Doch sein Vater bleibt cool: "Ich weiß." Immer wieder redet er mit ruhiger Stimme auf seinen Sohn, der das Fahrzeug steuert ein, gibt ihm Anweisungen.

"Oh, Jesus! Gott hilf uns!"

Kurz nachdem die beiden es gewagt hatten, in der Hoffnung alles überstanden zu haben und durchzuatmen, dann der nächste Schock. Rechts und links schlagen Flammen über die Straße, Glut liegt überall, Funken zerschlagen an der Windschutzscheibe. Es sind Szenen, die aus einem Katastrophenfilm wie "Dante's Peak" stammen könnten. "Das Auto heizt sich auf, es wird explodieren", fürchtet der Justin und schickt ein Stoßgebet gen Himmel: "Oh, Jesus! Gott hilf uns!"

Die Aufnahmen der spektakuläre Fahrt durch die Feuerhölle endet, als ein brennender Baum quer über die Straße liegt. "Wir müssen ihn wegschaffen", ist Charlie noch zu hören, dann endet der Clip. Wie "ABC 7" berichtet, versuchten Sie zu reversieren, mussten ihr Auto aber zurücklassen und flüchteten zu Fuß zum nahen Lake McDonald.

Fahrzeug brannte vollständig aus

Vom Ufer aus, mussten sie mitansehen, wie ihr Fahrzeug von den Flammen verschlungen wurde, bis sie von einem Parkranger mit einem Boot in Sicherheit gebracht wurden. Nach Angaben des TV-Senders mussten Hunderte Menschen aus dem Park evakuiert werden, mindestens neun Gebäude wurden durch den Brand zerstört.

