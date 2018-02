KFC-Buckets auf Ebay um über 100 Euro zu kaufen

Am Dienstag musste Kentucky Fried Chicken 750 von 900 Filialen in Großbritannien geschlossen lassen, weil die Restaurants kein Hühnerfleisch mehr hatten. Der Grund dafür war eine Umstellung des Lieferanten, "heute.at" berichtete.

Nach wie vor hat die Fast-Food-Kette das Problem nicht im Griff. Einige Filialen haben noch immer zu, weil sie aufgrund des Fleischmangels die beliebtesten Menüs nicht anbieten könnten. Genau diese Notlage nutzen manche Briten nun schamlos aus und bieten Buckets via Ebay an – zu horrenden Preisen versteht sich.

So versuchen tatsächlich einige User ihre KFC-Kübel mit Chicken Nuggets oder Wings um 100 Pfund (knapp 110 Euro) weiter zu verkaufen. "Bieten Sie heute für diesen limitierten, äußerst seltenen Eimer mit Kentucky Fried Köstlichkeiten", so die Beschreibung zu einem Angebot. Fairerweise wird zumindest davor gewarnt, dass das Essen nicht mehr warm sein könnte.

For those of you who can't do without... #KFCCrisis pic.twitter.com/gegJjlpftZ