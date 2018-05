Tesla Model S schießt im Autopilot Polizeiwagen ab

Am Dienstag ist es erneut zu einem Verkehrsunfall mit einem Tesla-Wagen im Autopilot-Modus gekommen. In Laguna Beach im US-Bundesstaat Kalifornien krachte das Model S in einen geparkten Streifenwagen der Polizei. Der Vorfall ereignete sich am Vormittag (Ortszeit).

Umfrage Würden Sie sich von einem Fahrzeug im Autopilot-Modus chauffieren lassen? Ja, natürlich.

Nur, wenn ich jederzeit eingreifen kann.

Ich bin mir nicht sicher.

Nein, auf keinen Fall.

Ich weiß es nicht.

Der "Fahrer" des Tesla erlitt wegen seiner Brille beim Aufprall leichte Platzwunden im Gesicht, teilte die kalifornische Polizei mit.

Reparatur lohnt sich nicht

Die Front des Tesla wurde verbeult, am Polizei-SUV entstand ein Totalschaden. "Das Auto wurde ziemlich heftig ramponiert. Das gesamte hintere Ende und die Hälfte des mittleren Teils wurden zerstört. Es gibt Achsschäden. Eine Reparatur würde sich nicht lohnen", sagte Polizeisprecher Jim Cota zum "Guardian".

Es ist nicht der erste Crash mit einem Tesla im Autopilot-Modus. Erst im Mai war ein Model S in einen stehenden Feuerwehrwagen gekracht – es wurde zum Glück niemand verletzt. Und auch im Jänner raste ein Tesla in Los Angeles in ein Feuerwehrfahrzeug.

While working a freeway accident this morning, Engine 42 was struck by a #Tesla traveling at 65 mph. The driver reports the vehicle was on autopilot. Amazingly there were no injuries! Please stay alert while driving! #abc7eyewitness #ktla #CulverCity #distracteddriving pic.twitter.com/RgEmd43tNe — Culver City Firefighters (@CC_Firefighters) 22. Januar 2018

Probleme bei der Erkennung

Der Grund für die Unfälle liegt in der Programmierung der Autopiloten. Sie können nicht alle Objekte erfassen und entsprechend bremsen. Laut Tesla ist die Erkennung besonders bei Geschwindigkeiten über 80 Stundenkilometern.

Die Genauigkeit könnte mit sogenannten "Lidar"-Sensoren verbessert werden, die Laserstrahlen aussenden, die von Hindernissen abprallen. Die Technik ist allerdings teuer – Tesla-Boss Elon Musk ist kein Fan. Bei einer Telefonkonferenz im Februar nannte er sie "teuer, hässlich und überflüssig".

Die Bilder des Tages

Die Bilder des Tages

(red)