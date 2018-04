Fix: Killer-Kampfhund 'Chico' wird eingeschläfert

Die Obduktion brachte am Freitag Klarheit: Lezime K. (52) saß im Rollstuhl, wohnte mit ihrem kleinwüchsigen Sohn Liridon K. (27) zusammen. Staffordshire-Terrier "Chico", der in der Wohnung oft in einem Käfig gehalten wurde, tötete beide.

Umfrage Sollen Kampfhund-Rassen verboten werden? Ja unbedingt! Das sind tickende Zeitbomben

Ja, viele Menschen machen leider ihre Hunde zur Gefahr

Ich kenne mich zuwenig aus

Man sollte lieber Hundehalter strenger kontrollieren und härter strafen

Nein, der Hund kann nichts dafür, wie er erzogen wird

Einschläferung "definitiv zeitnah"

"Nachdem das Obduktionsergebnis nun bekannt ist, steht fest: Der Hund wird definitiv zeitnah eingeschläfert", sagte Udo Möller, Sprecher der Stadt Hannover.

Nicht alle Details zur Attacke werden veröffentlicht. Beispielsweise hat die Staatsanwaltschaft Hannover die Zahl der Bisse nicht veröffentlicht. Die Opfer sollen mit dem Hund nicht zurechtgekommen sein. Jetzt wird noch eine toxikologische Untersuchung durchgeführt. Man will herausfinden, ob die Opfer etwa Medikamente intus hatten.

(lu)